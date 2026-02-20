Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хьюстон» переиграл «Шарлотт», Дюрант набрал 35 очков

«Хьюстон» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:101.

«Хьюстон» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:101. Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 35 очков.

В других встречах «Вашингтон» обыграл «Индиану» (112:105), «Филадельфия» потерпела поражение от «Атланты» (107:117).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Вашингтон» — «Индиана» — 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25).

В: Харди (13), Ричмонд (13), Гилл (13), Кэррингтон (13), Кулибали (12), Вукчевич (12).

И: Уокер (21 + 14 подборов), Питер (16), Шеппард (15), Хафф (15), Поттер (14).

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25).

Ш: Г. Уильямс (20), Миллер (17), Книппел (15), Колкбреннер (12).

Х: Дюрант (35), Смит (15), Шенгюн (13), Шеппард (13).

«Филадельфия» — «Атланта» — 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29).

Ф: Макси (28), Эджкомб (20), Убре (17), Граймс (14).

А: Джонсон (32 + 10 подборов), Макколлум (23), Дэниэлс (15), Александер-Уокер (14).