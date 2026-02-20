«Хьюстон» переиграл «Шарлотт», Дюрант набрал 35 очков

«Хьюстон» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:101. Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 35 очков.
В других встречах «Вашингтон» обыграл «Индиану» (112:105), «Филадельфия» потерпела поражение от «Атланты» (107:117).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Вашингтон» — «Индиана» — 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25).
В: Харди (13), Ричмонд (13), Гилл (13), Кэррингтон (13), Кулибали (12), Вукчевич (12).
И: Уокер (21 + 14 подборов), Питер (16), Шеппард (15), Хафф (15), Поттер (14).
«Шарлотт» — «Хьюстон» — 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25).
Ш: Г. Уильямс (20), Миллер (17), Книппел (15), Колкбреннер (12).
Х: Дюрант (35), Смит (15), Шенгюн (13), Шеппард (13).
«Филадельфия» — «Атланта» — 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29).
Ф: Макси (28), Эджкомб (20), Убре (17), Граймс (14).
А: Джонсон (32 + 10 подборов), Макколлум (23), Дэниэлс (15), Александер-Уокер (14).