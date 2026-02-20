«Чикаго» на своем паркете проиграл «Торонто»

«Чикаго» на своем паркете потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:110.
В других встречах «Детройт» выиграл у «Нью-Йорка» (126:111), а «Сан-Антонио» победил «Финикс» (121:94).
