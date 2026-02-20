Росеньор — о расизме: «Когда тебя осуждают за то, чем ты должен гордиться, это самое ужасное чувство»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор считает, что власти должны занять более жесткую позицию в борьбе с расизмом.
"Это удручает. В этой ситуации важен контекст. Я скажу лишь, что любая форма расизма в обществе неприемлема. Я не могу говорить об инциденте, по которому ведется расследование. Могу сказать одно: когда вы видите, как сильно расстроен игрок, например, Винисиус Жуниор, обычно у него есть на это причина. Я сам подвергался расистским оскорблениям. Люди должны понимать: когда тебя осуждают за то, чем ты должен гордиться, это самое ужасное чувство, которое только можно представить. У расизма есть исторические корни.
Я, как главный тренер команды, должен заявить об этом. Если любой тренер, игрок или менеджер будет признан виновным в расизме, им не место в футболе. Для меня это просто и ясно.
Когда речь заходит о дискриминации, pace или гендере, в нашем обществе нужно многое менять. Я говорю не только о футболе. В обществе много разобщенности. Многие в медиа выносят предварительные суждения о людях на основе их сексуальной ориентации, страны происхождения, религии или цвета кожи.
Если честно, меня это тошнит. Это более широкий вопрос, чем просто футбол. Люди должны нести гораздо большую ответственность, чем сейчас, особенно в социальных сетях и в прессе, чтобы искоренить эти явления. Каждый должен оцениваться одинаково — по содержанию своего характера", — цитирует 41-летнего англичанина PA.
После первой игры стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» (0:1), нападающий гостей Винисиус заявил, что форвард лиссабонцев Джанлука Престианни назвал его обезьяной.