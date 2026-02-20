Ричмонд
«Коламбус Крю» объявил о переходе Андре Гомеша из «Лилля»

«Коламбус Крю» на официальном сайте объявил о переходе из «Лилля» полузащитника Андре Гомеша на правах свободного агента. Контракт с 32-летним португальцем рассчитан до июня 2027 года и может быть продлен еще на полтора года.

Клуб МЛС отметил, что внесет игрока в заявку, когда он получит международный трансферный сертификат (ITC) и визу P-1.

Ранее португальский хавбек играл также за «Бенфику», «Валенсию», «Барселону», «Эвертон» и сборную Португалии.

В этом сезоне Гомеш принял участие в двух матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.