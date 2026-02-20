Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: в биатлоне пробегут мужской масс-старт, во фристайле разыграют три комплекта наград

20 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют восемь комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

20 февраля, пятница.

Фристайл.

15:10 — ски-кросс, женщины.

15:30 — акробатика, мужчины.

21:30 — хафпайп, мужчины.

Биатлон.

16:15 — масс-старт, мужчины.

Конькобежный спорт.

18:30 — 1500 м, женщины.

21:05 — матч за третье место, мужчины.

Шорт-трек.

23:30 — 5000 м, мужчины.

00:07 — 1500 м, женщины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше