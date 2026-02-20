Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: в биатлоне пробегут мужской масс-старт, во фристайле разыграют три комплекта наград

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
20 февраля, пятница.
Фристайл.
15:10 — ски-кросс, женщины.
15:30 — акробатика, мужчины.
21:30 — хафпайп, мужчины.
Биатлон.
16:15 — масс-старт, мужчины.
Конькобежный спорт.
18:30 — 1500 м, женщины.
21:05 — матч за третье место, мужчины.
Шорт-трек.
23:30 — 5000 м, мужчины.
00:07 — 1500 м, женщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.
