«Это поважнее Олимпийских игр». Домрачева и Бьорндален о выступлении своей дочери Ксении на турнире в Беларуси

Домрачева: Невозможно сказать, какой путь они для себя выберут — ни старшая, ни младшая. Конечно, очень здорово, что они пробуют спорт. Мира уже тоже вслед за Ксюшей становится на лыжи и с удовольствием топает по трассе. А как они решат для себя в будущем, связывать свою жизнь с большим спортом или нет, это уже, конечно, их выбор.