У Камилы Сельер перелом лицевой кости

Один из членов тренерского штаба сборной Польши считает, что у Камилы Сельер, получившей травму во время шестого заезда четвертьфиналов на дистанции 1500 м на Олимпийских играх-2026, перелом лицевой кости.

25-летняя полька получила удар в глаз лезвием конька американской спортсменки Кристен Сантос-Грисвольд, после чего потеряла сознание. По информации Associated Press, ей наложили швы и отвезли в больницу.

Соревнования были прерваны на некоторое время. Сантос-Грисвольд получила дисквалификацию.

