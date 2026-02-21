У Камилы Сельер перелом лицевой кости

Один из членов тренерского штаба сборной Польши считает, что у Камилы Сельер, получившей травму во время шестого заезда четвертьфиналов на дистанции 1500 м на Олимпийских играх-2026, перелом лицевой кости.
25-летняя полька получила удар в глаз лезвием конька американской спортсменки Кристен Сантос-Грисвольд, после чего потеряла сознание. По информации Associated Press, ей наложили швы и отвезли в больницу.
Соревнования были прерваны на некоторое время. Сантос-Грисвольд получила дисквалификацию.
Канада вышла в финал, США против Словакии, биатлон и коньки. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.