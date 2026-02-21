Престиани заявил, что использовал в адрес Винисиуса гомофобные оскорбления

Как сообщает ESPN, 20-летний аргентинец заявил, что не оскорблял форвард мадридской команды Винисиуса Джуниора на расовой почве. По его словам, он использовал гомофобные оскорбления, так как на испанском языке это слово похоже на «обезьяна», которое услышал бразилец.