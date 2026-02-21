Престиани заявил, что использовал в адрес Винисиуса гомофобные оскорбления

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в УЕФА по дисцилинарному делу по итогам первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между с «Реалом» (0:1).
Как сообщает ESPN, 20-летний аргентинец заявил, что не оскорблял форвард мадридской команды Винисиуса Джуниора на расовой почве. По его словам, он использовал гомофобные оскорбления, так как на испанском языке это слово похоже на «обезьяна», которое услышал бразилец.
Матч «Бенфика» — «Реал», сыгранный во вторник, был прерван после гола Винисиуса на 50-й минутеиз-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению бразильца, помимо болельщиков его оскорбил Престианни, назвав обезьяной.
Ранее стало известно, что УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных нарушений регламента в этой встрече.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.