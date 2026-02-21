«Реал» интересуется Шлоттербеком

«Реал» заинтересован в подписании защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, сообщает AS.
По информации источника, 26-летний немец является приоритетной целью мадридского клуба для усиления защиты в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 50 миллионов евро.
Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
В этом сезоне Шлоттербек сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.