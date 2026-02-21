«Кливленд» на выезде обыграл «Шарлотт»

«Кливленд» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:113.
В других встречах «Вашингтон» победил «Индиану» (131:118), «Мемфис» обыграл «Юту» (123:114), «Атланта» проиграла «Майами» (97:128).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Вашингтон» — «Индиана» — 131:118 (22:27, 35:41, 35:24, 39:26).
В: Уильямс (25 + 10 подборов), Купер (18), Джонсон (14), Вукчевич (14).
И: Хафф (22), Джексон (21), Поттер (18), Уокер (12 + 12 подборов), Браун (12), Питер (12).
«Шарлотт» — «Кливленд» — 113:118 (20:30, 33:29, 36:31, 24:28).
Ш: Книппел (33), Болл (18), Миллер (18), Колкбреннер (12 + 13 подборов).
К: Митчелл (32), Аллен (26 + 14 подборов), Харден (18).
«Мемфис» — «Юта» — 123:114 (28:32, 27:35, 32:21, 36:26).
М: Проспер (23), Джексон (20), Смолл (16), Уэллс (13).
Ю: Коллиер (24), Бэйли (20), Филиповски (20).
«Атланта» — «Майами» — 97:128 (16:29, 35:28, 24:30, 22:41).
А: Оконгву (22), Александер-Уокер (20), Макколлум (20), Джонсон (16 + 16 подборов + 11 передач).
М: Хирро (24), Адебайо (17), Пауэлл (15), Уэйр (14 + 12 подборов).