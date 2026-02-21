Мейвезер: «Я все еще способен устанавливать новые рекорды в мире бокса»

Американский боксер Флойд Мейвезер выступил с заявлением по поводу своего поединка с соотечественником Майком Тайсоном.
«Я все еще способен устанавливать новые рекорды в мире бокса. От моего предстоящего мероприятия с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального боя после него — никто не соберет больше зрителей, не получит большую мировую аудиторию и не заработает больше денег на каждом событии, чем мои мероприятия. И я планирую продолжать это делать с моим глобальным медиа-партнером», — цитирует 48-летнего спортсмена ESPN.
Биография Флойда Мейвезера: 50 побед и титулы в пяти весовых категориях.
Поединок Мейвезера и 59-летнего Тайсона должен состояться 25 апреля в ДР Конго, об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Копинджер в соцсети.
На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, Тайсон в 59 поединках одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел семь поражений.