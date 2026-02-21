Ричмонд
«Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан»

«Милуоки» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:118.

В другой встрече «Миннесота» на своем паркете выиграла у «Далласа» (122:111). Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 40 очков.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота» — «Даллас» — 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23).

М: Эдвардс (40), Гобер (22), Рид (21), Рэндл (13).

Д: Миддлтон (18), Маршалл (15), Бэгли (15 + 13 подборов), Уильямс (13).

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36).

Н: Уильямсон (32), Бей (22), Куин (18), Фирс (16).

М: Роллинз (27), Томас (27), Портер (25), Портис (17 + 10 подборов), Кузма (14).