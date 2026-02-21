Ричмонд
«Бруклин» проиграл «Оклахоме», Дёмин набрал 3 очка

«Оклахома-Сити» на своем паркете обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА −105:86.

«Оклахома-Сити» на своем паркете обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА −105:86. Игра прошла на арене «Пэйком Центр» в Оклахоме.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 5 результативных передач.

«Тандер» с результатом 43−14 лидируют в Западной конференции. «Бруклин» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 15−40.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Оклахома-Сити» — «Бруклин» — 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19).

О: Маккейн (21), Холмгрен (15), Джо (11).

Б: Портер (22), Траоре (17), Шарп (12).