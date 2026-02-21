«Коростелев — абсолютный #### без менталки. А Большунов всю Норвегию с Клэбо закрывал». Егоров о словах Савелия

"Не понимаю восхищения этим странным персонажем, за которого вообще не хочется болеть.
Абсолютный приживала, бизешка, которая хочет нравится всем и способна вкидывать только на своих. Чисто для соевых со Спортса«». Для которых Большунов и его великие результаты — херня.
«Большунов в нынешнем состоянии». Большунов в нынешнем состоянии находится только потому, что его незаслуженно отстранили. И Большунов — это человек, который всю Норвегию с Клэбо закрыл.
«Я понимаю все стороны». Ты ######### [мудаков], которые требуют отстранить спортсменов на Олимпиаде и в мировом спорте понимаешь? Тех же норвежцев? Может, еще выступишь против российских паралимпийцев? Поддержишь тренд?
Абсолютный #### без менталки. Не великий русский спортсмен. И да, лыжи виноваты. Когда выиграет хоть кусочек от того, что взял Большунов — и будет сравнивать", — написал Дмитрий Егоров.