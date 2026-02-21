Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коростелев — абсолютный #### без менталки. А Большунов всю Норвегию с Клэбо закрывал». Егоров о словах Савелия

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о словах лыжника Савелия Коростелева про Александра Большунова.

Источник: Спортс"

"Не понимаю восхищения этим странным персонажем, за которого вообще не хочется болеть.

Абсолютный приживала, бизешка, которая хочет нравится всем и способна вкидывать только на своих. Чисто для соевых со Спортса«». Для которых Большунов и его великие результаты — херня.

«Большунов в нынешнем состоянии». Большунов в нынешнем состоянии находится только потому, что его незаслуженно отстранили. И Большунов — это человек, который всю Норвегию с Клэбо закрыл.

«Я понимаю все стороны». Ты ######### [мудаков], которые требуют отстранить спортсменов на Олимпиаде и в мировом спорте понимаешь? Тех же норвежцев? Может, еще выступишь против российских паралимпийцев? Поддержишь тренд?

Абсолютный #### без менталки. Не великий русский спортсмен. И да, лыжи виноваты. Когда выиграет хоть кусочек от того, что взял Большунов — и будет сравнивать", — написал Дмитрий Егоров.