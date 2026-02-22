Сергей Турышев: «Если бы наши были на этой Олимпиаде в полном составе, не видать Клэбо шести золотых медалей»

— Печальная гонка для Савелия, не совсем должным образом сработали лыжи. Если бы рядом с ним был весь наш сервис, они нашли бы хорошие лыжи, вариант смазки. И с Иверсеном точно можно было бы побороться за бронзу. Но даже четвертое и пятое места, когда у тебя не так много подготовки и нет поддержки со стороны ребят, с которыми ты тренируешься, большого стоит. У Коростелева большое будущее.