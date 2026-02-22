Сергей Турышев: «Если бы наши были на этой Олимпиаде в полном составе, не видать Клэбо шести золотых медалей»

— Клэбо выиграл все шесть гонок на Олимпиаде в Италии. Как вам результат?
— Это фантастический результат, такого еще не было в истории. Клэбо говорил, что хочет взять реванш за эстафету в Пекине, но реванш — это когда бегают те же люди. А наших ребят в Италии не было, и у кого он там реванш хотел взять? Если бы наши были на этих Олимпийских играх в полном составе, не видать Клэбо шести золотых медалей.
— Звание 11‑кратного олимпийского чемпиона впечатляет?
— Он единственный из зимников имеет 11 золотых медалей. Наверное, он великий лыжник, — сказал Турышев.
Россиянин Савелий Коростелев занял 5-е место в классическом марафоне.
— Печальная гонка для Савелия, не совсем должным образом сработали лыжи. Если бы рядом с ним был весь наш сервис, они нашли бы хорошие лыжи, вариант смазки. И с Иверсеном точно можно было бы побороться за бронзу. Но даже четвертое и пятое места, когда у тебя не так много подготовки и нет поддержки со стороны ребят, с которыми ты тренируешься, большого стоит. У Коростелева большое будущее.
— Савелий сетовал, что надо проверить на фтор лыжи норвежцев.
— Ничего не могу сказать. Есть специальное оборудование и компетентные органы, которые за этим следят, — добавил Турышев.
