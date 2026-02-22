Олимпиада-2026, 22 февраля, все медали дня: Непряева выступит в лыжном марафоне, пройдет финальный матч в хоккее

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
22 февраля, воскресенье.
Лыжные гонки.
12:00 — 50 км, масс-старт, классический стиль, женщины.
Российская участница: Дарья Непряева.
Фристайл.
12:40 — хафпайп, женщины.
13:05 — финал, женщины (Швейцария — Швеция).
Бобслей.
14:15 — четверки, мужчины.
Хоккей.
16:10 — финал, мужчины (Канада — США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции — Okko.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше