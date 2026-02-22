Ричмонд
Олимпиада-2026, 22 февраля, все медали дня: Непряева выступит в лыжном марафоне, пройдет финальный матч в хоккее

22 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют пять комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

22 февраля, воскресенье.

Лыжные гонки.

12:00 — 50 км, масс-старт, классический стиль, женщины.

Российская участница: Дарья Непряева.

Фристайл.

12:40 — хафпайп, женщины.

13:05 — финал, женщины (Швейцария — Швеция).

Бобслей.

14:15 — четверки, мужчины.

Хоккей.

16:10 — финал, мужчины (Канада — США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции — Okko.

