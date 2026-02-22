Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Американцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес встретятся в главном поединке турнире UFC Fight Night в воскресенье, 22 февраля. Событие состоится на арене «Тойота Центр» в Хьюстоне (США), ориентировочное время начала поединка — 6.30 по московскому времени.
Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на сайте «СЭ».
22 февр 06:30 ММА: UFC Стрикленд — Эрнандес.
В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).
Стрикленд и Эрнандес выступают в среднем весе. Стрикленд одержал 29 побед и потерпел 7 поражений, в рекорде Эрнандеса — 15 побед, 2 поражения и 1 несостоявшийся бой.