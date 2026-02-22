Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Американцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес встретятся в главном поединке турнире UFC Fight Night в воскресенье, 22 февраля. Событие состоится на арене «Тойота Центр» в Хьюстоне (США), ориентировочное время начала поединка — 6.30 по московскому времени.