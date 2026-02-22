Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардиола: «В матче “Манчестер Сити” — “Ньюкасл” была лучшая атмосфера, и она нам нужна до конца сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом» (2:1) в 27-м туре чемпионата Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом» (2:1) в 27-м туре чемпионата Англии.

«Связь с нашими болельщиками была лучшей в сезоне. У нас была лучшая атмосфера, и она нам нужна до конца сезона. Это был не идеальный матч, но мы были командой, и именно так мы должны действовать на этом этапе сезона», — цитирует испанского специалиста BBC.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии с 56 очками после 27 встреч.

«Ман Сити» в двух очках от «Арсенала», «Осасуна» шокировала «Реал» и сделала подарок «Барсе», у «Ювентуса» черная неделя.