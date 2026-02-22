«Финикс» обыграл «Орландо» в матче с двумя овертаймами

«Финикс» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.
Победителя выявили после двух овертаймов. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Орнадо» Десмонд Бэйн — у него 34 очка.
«Финикс» (33−24) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Орландо» (29−26) идет седьмым в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Финикс» — «Орландо» — 113:110 (21:25, 22:26, 34:22, 19:23, 17:14).
Ф: Аллен (27 очков), Джиллеспи (19), Гудвин (17).
О: Бэйн (34), Банкеро (26 + 14 подборов), Картер (15).