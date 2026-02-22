Ричмонд
Арбелоа после поражения от «Осасуны»: «Реал» может сделать гораздо больше, может играть намного лучше"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Осасуны» (1:2) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Это был не лучший наш матч. Мы можем сделать гораздо больше, можем играть намного лучше. Непросто играть в середине недели, а затем в субботу, но таковы требования, это “Реал”. Мы знали, как трудно будет сюда приезжать», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

У «Реала» прервалась восьмиматчевая победная серия в Ла лиге. Он занимает первое место в таблице чемпионата Испании с 60 очками после 25 игр. 2 марта мадридцы сыграют с «Хетафе» на своем поле.

