Защитник «Финикса» Букер пропустит неделю из-за травмы бедра

Разыгрывающий защитник «Финикса» Девин Букер пропустит как минимум неделю из-за растяжения правого бедра, полученного в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (94:121), сообщила клубная пресс-служба.
В сезоне-2025/26 29-летний американец набирает в среднем 24,7 очка, выполняет 6,1 передачи и 3,9 подбора, на его счету 44 матча. Ранее Букер пропустил семь игр подряд из-за растяжения правого голеностопа.
В «Санс» также сообщили, что недавно подписанный защитник Хэйвуд Хайсмит продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесенной в межсезонье. Его состояние оценивают как «хороший прогресс», повторное обследование запланировано через две-три недели.
«Финикс» занимает седьмое место в таблице Западной конференции — у команды 33 победы и 24 поражения.