Защитник «Финикса» Букер пропустит неделю из-за травмы бедра

В «Санс» также сообщили, что недавно подписанный защитник Хэйвуд Хайсмит продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесенной в межсезонье. Его состояние оценивают как «хороший прогресс», повторное обследование запланировано через две-три недели.