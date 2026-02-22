«Нью-Орлеан» нанес поражение «Филадельфии»

«Нью-Орлеан» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:111.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — у него 27 очков.
«Нью-Орлеан» занимает 14-е место в таблице Западной конференции (16−42). «Филадельфия» имеет серию из четырех поражений подряд и идет на шестом месте в Восточной конференции (30−26).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20).
Н: Пул (23 очка), Уильямсон (21), Бей (20).
Ф: Макси (27), Убре (25), Эджкомб (14).