«Брагантино» накажет защитника Маркеса за сексистские высказывания в адрес судьи

«Брагантино» выступил с официальным заявлением после сексистских высказываний защитника Густаво Маркеса в адрес арбитра Дайане Мунис.
В клубе подчеркнули, что 24-летний бразилец понесет наказание за такое поведение. Санкции будут применены, несмотря на то, что игрок уже извинился перед арбитром в судейской комнате.
«Брагантино» публично подтверждает свои извинения всем женщинам и, в особенности, арбитру Дайане Мунис. Клуб не оправдывает и осуждает сексистские высказывания защитника Густаво Маркеса после матча", — говорится в заявлении.
Еще на стадионе игрок и спортивный директор клуба Диего Серри лично извинились перед судьей и признали ошибку. Они также выступили перед прессой на месте.
«Мы понимаем, что горечь от вылета вызывает разочарование, но ничто не оправдывает сказанного. Ни в футболе, ни в любой другой сфере общества. В ближайшие дни клуб определит меру наказания для спортсмена», — добавили в «Брагантино».
«Брагантино» 22 февраля проиграл «Сан-Паулу» (1:2) в четвертьфинале Паулисты. Маркес забил единственный гол своей команды.