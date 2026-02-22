Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сакраменто» в матче с «Сан-Антонио» потерпел 16-е поражение подряд

«Сан-Антонио» победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122. Игра проходила в Остине.

«Сан-Антонио» победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122. Игра проходила в Остине.

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 28 очков и 15 подборов.

«Сакраменто» потерпел 16-е поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (12−46). «Сан-Антонио» выиграл восьмой матч подряд и идет на втором месте (40−16).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28).

«Сан-Антонио»: Вембаньяма (28 очков + 15 подборов), Джонсон (18), Касл (18).

«Сакраменто»: Мюррей (20), Дерозан (20), Монк (19).