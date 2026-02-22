«Сакраменто» в матче с «Сан-Антонио» потерпел 16-е поражение подряд

«Сан-Антонио» победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122. Игра проходила в Остине.
Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 28 очков и 15 подборов.
«Сакраменто» потерпел 16-е поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (12−46). «Сан-Антонио» выиграл восьмой матч подряд и идет на втором месте (40−16).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28).
«Сан-Антонио»: Вембаньяма (28 очков + 15 подборов), Джонсон (18), Касл (18).
«Сакраменто»: Мюррей (20), Дерозан (20), Монк (19).