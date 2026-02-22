Ричмонд
© VK, 1999-2026
«Майами» победил «Мемфис»

«Майами» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 136:120.

Самыми результативными игроками встречи стали американский форвард «Мемфиса» Грегори Джексон и канадский нападающий «Майами» Эндрю Уиггинс — у них по 28 очков.

«Майами» одержал третью победу подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (31−27). «Мемфис» (21−34) располагается на 11-м месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Майами» — «Мемфис» — 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26).

«Майами»: Уиггинс (28 очков), Пауэлл (23), Хирро (14).

«Мемфис»: Джексон (28), Уэллс (25), Пиппен-младший (18).