«Майами» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 136:120.
Самыми результативными игроками встречи стали американский форвард «Мемфиса» Грегори Джексон и канадский нападающий «Майами» Эндрю Уиггинс — у них по 28 очков.
«Майами» одержал третью победу подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (31−27). «Мемфис» (21−34) располагается на 11-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Майами» — «Мемфис» — 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26).
«Майами»: Уиггинс (28 очков), Пауэлл (23), Хирро (14).
«Мемфис»: Джексон (28), Уэллс (25), Пиппен-младший (18).