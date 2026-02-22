Милнер: «Я чувствую, что все еще могу приносить пользу на поле»

«Я чувствую, что все еще могу приносить пользу на поле. В этом году я был немного расстроен из-за нехватки игрового времени, но это тонкий баланс: мы должны развивать молодых игроков и хотим побеждать. Надеюсь, последние игры доказали, что я еще способен помогать команде. С возрастом все может измениться быстро. Из-за травмы в прошлом сезоне я полгода не мог поднять ногу. Я буду продолжать двигаться вперед, посмотрим, куда это меня приведет», — цитирует 40-летнего англичанина AP.