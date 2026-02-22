Милнер: «Я чувствую, что все еще могу приносить пользу на поле»

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер прокомментировал свое достижение — он сыграл в 654-м матче в АПЛ, что является новым рекордом лиги.
«Я чувствую, что все еще могу приносить пользу на поле. В этом году я был немного расстроен из-за нехватки игрового времени, но это тонкий баланс: мы должны развивать молодых игроков и хотим побеждать. Надеюсь, последние игры доказали, что я еще способен помогать команде. С возрастом все может измениться быстро. Из-за травмы в прошлом сезоне я полгода не мог поднять ногу. Я буду продолжать двигаться вперед, посмотрим, куда это меня приведет», — цитирует 40-летнего англичанина AP.
Милнер дебютировал в лиге в 2002 году в возрасте 16 лет за «Лидс», выйдя на замену в победном матче против «Вест Хэма». За свою карьеру он выиграл несколько трофеев с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», включая три титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок Английской лиги.
Контракт Милнера с «Брайтоном» действует до 30 июня 2026 года.