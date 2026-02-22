Ричмонд
«Лос-Анджелес» разгромил «Интер Майами», Сон Хын Мин сделал результативный пас

«Лос-Анджелес» победил «Интер Майами» в домашнем матче МЛС — 3:0.

Голы забили венесуэльский нападающий Давид Мартинес, габонский полузащитник Денис Буанга и сальвадорский форвард Нэйтан Ордаз. Корейский нападающий Сон Хын Мин сделал результативный пас.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе.

Обе команды проводили первый матч в МЛС в сезоне-2026.

«Лос-Анджелес» 1 марта сыграет на выезде с «Хьюстон-Динамо», «Интер Майами» 2 марта встретится в гостях с «Орландо».

22 февр 05:40 Лос-Анджелес — Интер Майами 3:0.