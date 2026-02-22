Семирунний о переходе в сборную Польши: «С родителями виделся 1,5 года назад. Но сделанный мной выбор — на сто процентов лучше для спортивной карьеры»

Семирунний родился в Свердловской области и до 2023 года выступал за РФ, является чемпионом России и призером ЧР. В 2025-м получил гражданство Польши. На Олимпиаде-2026 завоевал серебро на дистанции 10 000 метров.
— После серебра на десятке ощутил поддержку из России?
— Словами не передать. Сначала я позвонил родителям, а затем сразу Руслану Захарову, но он уже спал. Вторым в очереди был Даня Алдошкин, который мне сказал: «Вова, ты понимаешь, что ты сделал?» И спасибо Дане! Благодаря ему я понял, что сделал — что все возможно, что нужно просто верить в мечту и идти к своей цели. Звонил Дане Найденышеву. Понимаю, что он, наверное, немножко с грустью смотрел эти Олимпийские игры, так как сам хотел отобраться, но от него тоже была суперподдержка. Да и ото всех, с кем у меня был близкий контакт в России, каждый мне написал, и спасибо всем им.
— Когда взял серебро, не смог дозвониться маме? Но смог папе, так?
— Да, потому что все начали ей звонить. Мама извинялась, это, конечно, смешно было. Хорошо, что папе дозвонился.
— У них все в порядке? Такие эмоции могут и по здоровью ударить.
— Все отлично, они очень счастливы, телефоны разрываются, каждый день поздравления. Очень их люблю, самые лучшие родители.
— Насколько тяжело ты переживаешь ситуацию, что живешь в Польше, а родители в России? Когда виделись?
— Полтора года назад. Каждую неделю созваниваемся. Не люблю каждый день звонить, и родители это знают. Звоню либо когда мне есть что рассказать, либо когда что-то случилось. Зато когда созваниваемся — разговариваем по два часа. Тяжело. Хотелось бы, чтобы я мог с ними без проблем видеться, но, к сожалению, это пока невозможно. Однако мы решили, что сделанный мной выбор — на сто процентов лучше для моей спортивной карьеры, — сказал Семирунний.