Комментаторы церемонии закрытия Олимпийских игр-2026 упомянули о серебряной медали Филиппова

Комментаторы, которые работали в эфире итальянского телеканала Rai1 во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026, упомянули тот факт, что российский спортсмен Никита Филиппов завоевал серебряную медаль.

«В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме. Это (дисциплина) стало большим новшеством Игр в Милане-Кортине», — цитирует комментаторов РИА «Новости».

23-летний Филиппов в финальной спринтерской гонке в ски-альпинизме показал результат 2 минуты 35,55 секунды. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Колл (2 минуты 34,03 секунды). Третье место занял француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Церемония закрытия Олимпиады 2026: Италия передала эстафету Франции. Онлайн-трансляция.

