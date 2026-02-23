Филиппов: «Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года»

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — написал 23-летний спортсмен в своем Telegram-канале.