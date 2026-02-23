Вашингтон
Филиппов: «Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — написал 23-летний спортсмен в своем Telegram-канале.

«Папа с утра написал: “Это твоя тема”. Эксклюзивное интервью Никиты Филиппова.

Филиппов завоевал серебро Игр-2026 в финальной спринтерской гонке в ски-альпинизме. Первым стал испанец Ориоль Кардона Колл, третьим — француз Тибо Ансельме. Россиянин выступал в нейтральном статусе.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

США обыграли Канаду в финале, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.

