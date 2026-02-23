Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» проиграл «Атланте», Дёмин набрал 13 очков

«Атланта» победила «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.

«Атланта» победила «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Джейлен Джонсон — у него 23 очка и 11 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин набрал 13 очков, сделал один подбор и четыре передачи.

«Бруклин» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (15−41). «Атланта» (28−31) располагается на девятом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Атланта» — «Бруклин» — 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17).

А: Джонсон (23 очка + 11 подборов), Александер-Уокер (17), Ландейл (17).

Б: Портер (18), Клэкстон (15), Дёмин (13).