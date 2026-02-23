«Бруклин» проиграл «Атланте», Дёмин набрал 13 очков

«Атланта» победила «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Джейлен Джонсон — у него 23 очка и 11 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин набрал 13 очков, сделал один подбор и четыре передачи.
«Бруклин» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (15−41). «Атланта» (28−31) располагается на девятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Бруклин» — 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17).
А: Джонсон (23 очка + 11 подборов), Александер-Уокер (17), Ландейл (17).
Б: Портер (18), Клэкстон (15), Дёмин (13).