«Торонто» нанес гостевое поражение «Милуоки»

«Торонто» победил «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:94.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Рэпторс» Имманэуль Квикли — у него 32 очка.
У «Милуоки» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (24−31). «Торонто» (34−23) располагается на пятом месте.
Баскетбол.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Милуоки» — «Торонто» — 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30).
М: Роллинс (21 очко), Портер-младший (21 + 10 передач), Томас (15).
Т: Квикли (32), Ингрэм (17), Мамукелашвили (15).