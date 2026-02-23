Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торонто» нанес гостевое поражение «Милуоки»

«Торонто» победил «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:94.

«Торонто» победил «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:94.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Рэпторс» Имманэуль Квикли — у него 32 очка.

У «Милуоки» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (24−31). «Торонто» (34−23) располагается на пятом месте.

Баскетбол.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Милуоки» — «Торонто» — 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30).

М: Роллинс (21 очко), Портер-младший (21 + 10 передач), Томас (15).

Т: Квикли (32), Ингрэм (17), Мамукелашвили (15).