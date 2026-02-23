«Голден Стэйт» переиграл «Денвер» на своем паркете, у Йокича трипл-дабл

«Голден Стэйт» победил «Денвер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:117.
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — у него 35 очков, 20 подборов и 12 передач.
«Голден Стэйт» (30−27) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Денвер» (36−22) располагается на третьем месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16).
Г: Муди (23 очка), Хорфорд (22), Мелтон (20).
Д: Йокич (35 очков + 20 подборов + 17 передач), Мюррэй (21), Брон (18).