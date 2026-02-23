Вашингтон
Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем «Пармы» Корви

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик столкнулся с вратарем «Пармы» Эдоардо Корви во время домашнего матча 26-го тура чемпионата Италии (0:1).

30-летний англичанин получил удар по голове, его лицо было залито кровью. Медики оказали помощь прямо на поле, после чего футболиста унесли на носилках с фиксацией шеи и головы, а затем госпитализировали.

Сумасшедшая развязка в матче «Ливерпуля», «Барселона» снова лидер, а проигрыш «Милана» — приговор чемпионской интриге.

По данным СМИ, у экс-игрока «Челси» диагностированы переломы зубов, также врачи проверяют возможную черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел на 10-й минуте после подачи мяча в штрафную.

В сезоне-2025/26 в 27 матчах Лофтус-Чик забил три гола и сделал одну результативную передачу.