Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даллас» в гостях победил «Индиану» и прервал серию из десяти поражений

«Даллас» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 134:130.

«Даллас» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 134:130.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Индианы» Паскаль Сиакам — у него 30 очков.

«Индиана» потерпела третье поражение подряд. Она занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15−43). «Даллас» прервал серию из десяти поражений подряд. Он располагается на 12-м месте в Западной конференции (20−36).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Индиана» — «Даллас» — 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31).

И: Сиакам (30 очков), Нембхард (22 + 11 передач), Уокер (18).

Д: Миддлтон (25), Вашингтон (23), Маршалл (17).