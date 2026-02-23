«Даллас» в гостях победил «Индиану» и прервал серию из десяти поражений

«Даллас» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 134:130.
Самым результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Индианы» Паскаль Сиакам — у него 30 очков.
«Индиана» потерпела третье поражение подряд. Она занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15−43). «Даллас» прервал серию из десяти поражений подряд. Он располагается на 12-м месте в Западной конференции (20−36).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Индиана» — «Даллас» — 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31).
И: Сиакам (30 очков), Нембхард (22 + 11 передач), Уокер (18).
Д: Миддлтон (25), Вашингтон (23), Маршалл (17).