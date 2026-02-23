Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям после матчей 27-го тура

Четверо игроков команд Английской премьер-лиги подверглись расистским оскорблениям в интернете после матчей 27-го тура, сообщает AP.
Французский защитник «Челси» Уэсли Фофана и тунисский полузащитник «Бернли» Ханнибал Межбри опубликовали скриншоты расистских сообщений, которые были отправлены им в личные сообщения в социальной сети после игры 21 февраля на «Стэмфорд Бридж», завершившейся вничью (1:1).
Нигерийский нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре показал оскорбления на расовой почве, полученные в соцсети после поражения в матче с «Кристал Пэлас» (0:1), в котором он не реализовал пенальти. А английский нападающий «Сандерленда» Ромейн Мандл подвергся «гнусным расистским оскорблениям в интернете» после того, как вышел на замену в домашнем матче с «Фулхэмом» (1:3), сообщили в его команде.
Эти инциденты произошли спустя несколько дней после того, как УЕФА начал расследование по заявлению нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора о том, что он подвергся расовой дискриминации на поле со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни во время матча стыкового раунда Лиги чемпионов в Лиссабоне.
Фофана, удаленный за две желтые карточки в игре с «Бернли», опубликовал скриншоты полученных сообщений и написал в соцсети: «2026 год, а все то же самое, ничего не меняется. Эти люди никогда не наказываются. Вы создаёте масштабные кампании против расизма, но никто ничего не делает».
Межбри написал: «Сейчас 2026 год, а такие люди все еще существуют. Учите себя и своих детей, пожалуйста».
В «Челси» заявили, что оскорбления в адрес Фофана абсолютно неприемлемы и противоречат ценностям игры.
«Они противоречат и всему, за что мы выступаем как клуб. Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. У него наша полная поддержка, как и у всех наших игроков, которые слишком часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за выполнение своей работы. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами для выявления виновных и примем самые решительные меры», — говорится в заявлении.
«Бернли» в своем заявлении отметил, что «этому нет места в нашем обществе, и мы безоговорочно это осуждаем».
Одно из расистских сообщений, отправленных Арокадаре в воскресенье, по-видимому, было от игрока, делавшего ставки. Нападающий написал в соцсети: «Мне до сих пор не верится, что мы играем в то время, когда люди имеют такую свободу распространять подобный расизм без каких-либо последствий».
В «Вулверхэмптоне» заявили: «Нет места расизму — ни в футболе, ни в интернете, нигде в обществе. Мы самым решительным образом осуждаем это отвратительное и противоправное поведение». Клуб «сообщил о публикациях в соответствующие платформы и будет сотрудничать с Премьер-лигой и властями, чтобы помочь идентифицировать виновных и обеспечить принятие соответствующих мер».