Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям после матчей 27-го тура

«Они противоречат и всему, за что мы выступаем как клуб. Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. У него наша полная поддержка, как и у всех наших игроков, которые слишком часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за выполнение своей работы. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами для выявления виновных и примем самые решительные меры», — говорится в заявлении.