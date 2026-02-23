Гасперини после матча «Рома» — «Кремонезе»: «Плотину прорвало»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:0) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.
"В первом тайме нам пришлось тяжело, было непросто вскрывать их оборону в финальной трети, но затем мы перевели Кристанте ближе к Малену, забили с углового, и плотину прорвало.
Я надеялся, что здесь все сложится хорошо. Когда увидел настрой этих парней на первых тренировках, я убедился, что мы выступим очень хорошо. Может, не настолько, но дух с первых дней был амбициозным, твердым, а у нас много молодых игроков, которые прогрессируют. Такие ребята, как Пизилли, Вентурино, Гиларди и Циолковски, отлично растут, на это очень приятно смотреть".
Кристанте уже забивал с углового «Фиорентине», он способен отличаться со стандартов, мы стараемся чередовать движения при розыгрышах «мертвых» мячей. Помимо того, что сегодня хорошо подали, думаю, мы и двигались грамотно, создавая пространство. В этом сезоне многие команды забивают со стандартов, мы немного отставали, но сегодня наверстали двумя голами", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Рома» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии с 50 очками после 26 игр.
