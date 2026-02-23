Гасперини после матча «Рома» — «Кремонезе»: «Плотину прорвало»

Я надеялся, что здесь все сложится хорошо. Когда увидел настрой этих парней на первых тренировках, я убедился, что мы выступим очень хорошо. Может, не настолько, но дух с первых дней был амбициозным, твердым, а у нас много молодых игроков, которые прогрессируют. Такие ребята, как Пизилли, Вентурино, Гиларди и Циолковски, отлично растут, на это очень приятно смотреть".