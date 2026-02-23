«Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк» сыграли вничью, Ройс сделал результативный пас

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Нью-Йорком» в домашнем матче чемпионата МЛС — 1:1.
У хозяев забил бразильский нападающий Жоао Клаусс (на 2-й минуте), которому ассистировал немецкий полузащитник Марко Ройс. У гостей отличился аргантинский хавбек Николас Меркау (с пенальти, на 66-й минуте).
С 65-й минуты «Лос-Анджелес Гэлакси» играл в меньшинстве после удаления колумбийского защитника Карлоса Гарсеса.
Команды проводили свой первый матч в МЛС в сезоне-2026. 1 марта «Лос-Анджелес Гэлакси» примет «Шарлотт», «Нью-Йорк» 2 марта сыграет в гостях с «Филадельфией».
