«Бостон» нанес гостевое поражение «Лейкерс»

«Бостон» победил «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:89.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 32 очка.

«Бостон» одержал третью победу подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (37−19). «Лейкерс» (34−22) располагаются на пятом месте в Западной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Лейкерс» — «Бостон» — 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27).

Л: Дончич (25 очков), Джеймс (20), Ривз (15).

Б: Браун (32), Притчард (30), Уайт (12).