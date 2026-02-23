Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» в гостях

«Филадельфия» победила «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 135:108.

«Филадельфия» победила «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 135:108.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — у него 39 очков.

Серия из трех побед подряд «Миннесоты» прервалась. Команда занимает шестое место в таблице Западной конференции (35−23). «Филадельфия» выиграла после четырех поражений подряд, идет шестой в Восточной конференции (31−26).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота» — «Филадельфия» — 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41).

М: Эдвардс (28 очков), Макдэниелс (19), Рэндл (18).

Ф: Макси (39), Эджкомб (24), Граймс (19).