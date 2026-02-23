«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» в гостях

«Филадельфия» победила «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 135:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — у него 39 очков.
Серия из трех побед подряд «Миннесоты» прервалась. Команда занимает шестое место в таблице Западной конференции (35−23). «Филадельфия» выиграла после четырех поражений подряд, идет шестой в Восточной конференции (31−26).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота» — «Филадельфия» — 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41).
М: Эдвардс (28 очков), Макдэниелс (19), Рэндл (18).
Ф: Макси (39), Эджкомб (24), Граймс (19).