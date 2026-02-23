Прыгун в высоту Лысенко: «На международной арене мои результаты были бы еще выше»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко считает, что у него получилось бы на достойном уровне конкурировать с иностранными спортсменами на международных соревнованиях.
«Была бы возможность выступать рядом с ними, думаю, результаты у меня были бы еще выше. Там атмосфера совсем другая. И вообще все другое, наверное (улыбается)», — цитируют 28-летнего спортсмена «Известия».
Лысенко на чемпионате мира в помещении в 2018 году завоевал золото. На чемпионате мира-2017 он стал серебряным призером.
В 2023 году Всероссийской федерации легкой атлетики вернули международный статус после допинговых скандалов, однако позднее вступили в силу ограничения, связанные с участием России в специальной военной операции.