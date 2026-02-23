«Портленд» победил «Финикс» в гостях, у Клингана дабл-дабл

«Портленд» победил «Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 92:77.
Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Портленда» Донован Клинган — у него 23 очка и 13 подборов.
«Финикс» (33−25) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Портленд» (28−30) располагается на девятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Финикс» — «Портленд» — 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21).
Ф: Джиллеспи (18 очков), Грин (13), Буей (8).
П: Клинган (23 + 13 подборов), Грант (23), Камара (12 + 10 подборов).