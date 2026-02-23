Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Портленд» победил «Финикс» в гостях, у Клингана дабл-дабл

«Портленд» победил «Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 92:77.

«Портленд» победил «Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 92:77.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Портленда» Донован Клинган — у него 23 очка и 13 подборов.

«Финикс» (33−25) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Портленд» (28−30) располагается на девятом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Финикс» — «Портленд» — 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21).

Ф: Джиллеспи (18 очков), Грин (13), Буей (8).

П: Клинган (23 + 13 подборов), Грант (23), Камара (12 + 10 подборов).