Хименес обновил рекорд по реализации пенальти в АПЛ

Нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес оформил дубль в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:1). Один из двух голов он забил с пенальти.

Как сообщает Opta, 34-летний мексиканец имеет лучший в истории Премьер-лиги стопроцентный показатель реализации пенальти (13 из 13). Он поразил ворота 12 разных вратарей. В начале февраля Хименес побил рекорд Яя Туре из 11 реализованных пенальти в 11 попытках.

В сезоне-2025/26 Хименес в 32 матчах забил девять голов и сделал две результативные передачи.

