Тренер «Пармы» Куэста после победы над «Миланом»: «Непросто сохранять концентрацию на протяжении стольких минут против такой сильной команды»

Главный тренер «Пармы» Карлос Куэста прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.
"Я хочу сначала поговорить о Лофтус-Чике. Надеюсь, с ним все в порядке. Наши мысли с ним… Непросто сохранять концентрацию на протяжении стольких минут против такой сильной команды и на таком стадионе. Они должны были владеть инициативой, поэтому нам приходилось действовать организованно. Менталитет, который показала команда, был невероятным.
Когда мы работаем над стандартами, мы стараемся, чтобы игроки были готовы забивать.
В футболе всё меняется быстро. Мы та же команда. От нас зависит качество работы. Мы должны делать больше и лучше", — сказал 30-летний специалист на пресс-конференции.
«Парма» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии с 32 очками после 26 игр.
