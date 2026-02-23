Главный тренер «Васко да Гама» Динис ушел в отставку

Динис вернулся к руководству «Васко» 9 мая прошлого 2025 года. Под его началом команда дошла до финала Кубка Бразилии, где уступила «Коринтиансу». В чемпионате Бразилии «Васко да Гама» сыграл в 30 матчах (10 побед, шесть ничьих и 14 поражений). Он проиграл в семи из восьми последних туров и финишировал на 14-м месте с 45 очками.