Прыгун в высоту Лысенко: «Верю, что это реально — выступить на Олимпиаде-2028»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко поделился мнением насчет перспективы выступить на летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

«Верю, что это реально. Надеюсь, что все изменится. Понятно, что от нас тут мало что зависит. Будем пока демонстрировать результаты на внутренних соревнованиях, чтобы все видели, что в России парни прыгают выше (улыбается)», — цитируют 28-летнего спортсмена «Известия».

Российские легкоатлеты с 2022 года на фоне специальной военной операции лишены права участвовать в соревнованиях World Athletics, в том числе в нейтральном статусе.