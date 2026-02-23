Вашингтон
«Орландо» нанес гостевое поражение «Клипперс»

«Орландо» победил «Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:109.



Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард — у него 37 очков.

«Клипперс» (27−30) занимают 10-е место в таблице Западной конференции, «Орландо» (30−26) располагается на седьмом месте в Восточной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Клипперс» — «Орландо» — 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23).

К: Леонард (37 очков), Мэтурин (21), Миллер (14).

О: Бэйн (36), Банкеро (16), Картер (15 + 14 подборов).