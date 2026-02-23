Вашингтон
Депутат Свищев о россиянах на Олимпиаде: «Провала нет, выступление достаточно ровное. У нас одна медаль, но требовать большего было бы сложно»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев оценил итоги Олимпиады-2026, проходившей с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Спортс

На соревнованиях выступали 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — у него серебро в спринте.

"В целом провала нет, выступление достаточно ровное. Конечно, хотелось бы феерии, но феерии не случилось. Но и провала нет, потому что вы сами видите, в каких условиях нам пришлось выступать и готовиться к соревнованиям.

Количество допущенных спортсменов — всего 13 человек, тоже не можем похвастаться. Раньше было 100, 200 участников. И у нас только одна медаль. Но в тех условиях, которые мы обсуждаем, требовать от наших спортсменов большего было бы сложно.

Сейчас начнем готовиться. Потихонечку наши спортсмены возвращаются в международную спортивную семью. Будем готовиться дальше, возвращать ребят и уже побеждать на равных условиях. Пока условия были неравными для наших спортсменов по сравнению с другими странами", — заявил Свищев.

