Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении

В частности, нормативы выполнили Полина Кнороз (прыжки с шестом, 4,80 м), Данил Лысенко (прыжки в высоту, 2,33 м), Степан Веткин (прыжки в высоту, 2,30 м), бегуны Юлия Караваева (60 метров, 7,12 секунды), Дарья Осипова (60 м с барьерами, 7,95), Константин Крылов (60 м, 6,57), Андрей Сапожников (60 м, 6,59) и Артем Макаренко (60 м/б, 7,58).