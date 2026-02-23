Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении

Восемь российских легкоатлетов выполнили квалификационный норматив для зимнего чемпионата мира в помещении в Польше.

Источник: Спортс"

Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В частности, нормативы выполнили Полина Кнороз (прыжки с шестом, 4,80 м), Данил Лысенко (прыжки в высоту, 2,33 м), Степан Веткин (прыжки в высоту, 2,30 м), бегуны Юлия Караваева (60 метров, 7,12 секунды), Дарья Осипова (60 м с барьерами, 7,95), Константин Крылов (60 м, 6,57), Андрей Сапожников (60 м, 6,59) и Артем Макаренко (60 м/б, 7,58).

С 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России в помещении, который станет главным стартом зимнего сезона в стране. 8 марта — последний день сдачи нормативов на ЧМ, который пройдет в польской Торуни с 20 по 22 марта.

На данный момент российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.