Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, — это ######. Он не организатор, а звезда»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о руководителе «Союза» Дмитрии Кузнецове.

Ранее команду Кузнецова покинули сразу три футболиста.

"Я знаком с Кузнецовым не один день. Все, что связано с Кузнецовым в организационной части, — это ###### [ужас]. Он не организатор, а звезда!

Он парит в звездах, а здесь происходит какая-то ##### [хрень]. Футболисты деньги не получают, пришли люди из Питера, а он где-то поднимает кубок в дворце спорта.

Я считаю, что Кузнецов — это прикол, и у него клуб приколов. Эти приколы будут до конца. Сейчас захватили «Союз». Потом случится другая ##### [хрень].

Завтра они будут называться USA или China, а потом вообще НЛО! И они будут прилетать на летающей тарелке! Я не удивлюсь. Такие команды-приколы должны быть", — сказал руководитель НаПике.

Клуб с отсылками к СССР может закрыться — всего через три месяца. Заканчиваются деньги.